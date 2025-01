Garnacho o Ndoye per il dopo Kvara

Mercato13 Gennaio 2025Corriere dello SportSarebbero loro i preferiti di Antonio Conte al posto del georgiano in partenza per Parigi Il Napoli vuole gettarsi il prima possibile sulla ricerca del miglior sostituto di Kvaratskhelia. I preferiti di Antonio Conte sarebbero Alejandro Garnacho, per il quale il Manchester United apre alla cessione, e Dan Ndoye, situazione diversa per lo svizzero con il Bologna che fa muro.