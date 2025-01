Vertice tra Napoli e PSG per Kvaratskhelia

Mercato 13 Gennaio 2025 Fonte: Corriere dello Sport



Kvaratskhelia Ŕ sempre pi¨ vicino a lasciare il Napoli: la trattativa che porterebbe alla sua cessione al Paris Saint-Germain entra nel vivo. Stando a quanto riportato dal giornale francese Le Parisien, una delegazione del Napoli incontrerÓ giÓ oggi gli emissari dei parigini.



Cessione Kvaratskhelia, vertice tra Napoli e Psg

L'incontro ha come obiettivo quello di chiudere l'operazione tra domani e mercoledý: sia per la volontÓ del georgiano di iniziare la nuova avventura, che per le esigenze tecniche di entrambi i club. Luis Enrique vorrebbe poter contare su Kvaratskhelia giÓ per la gara di campionato contro il Reims in programma per il 25 gennaio.