Caro Kvara, capisco le ragioni che ti hanno spinto e ti spingono a lasciare Napoli, ché è difficile avere a che fare con uno che si crede sultano, imperatore ed è spilorcio con i dipendenti, meglio i sudditi, ma munifico quando deve intascare i dividendi insieme ai suoi familiari, ogni riferimento al momentaneo presidente del Napoli è puramente casuale. Capisco le ragioni, dicevo, ma, a mio sommesso avviso, avresti dovuto andare via non ora, ma a giugno e dopo un finale di stagione scoppiettante, proprio come quello quando sei arrivato. Te ne vai, invece, ora e te ne vai da mercenario e da...lasciamo perdere. Peccato! Ad ogni modo, sono fatti tuoi, ma non capisco la tua scelta. Vai a giocare in un campionato insignificante e in una squadra che nella sua storia ha vinto, per quello che valgono, solo campionati francesi. Inoltre, vai a giocare in una società scorretta e in una città irrespirabile d'estate e umida e piovosa in autunno e inverno. Ripeto, fatti tuoi! Per quanto mi riguarda, ti ringrazierò sempre per quello che ci hai dato, ma anche noi ti abbiamo dato tanto. Ora, almeno per noi, la tua favola è finita. Kvaradona è morto! Torni ad essere il semplice Kvara. Bene, 'a Maronna t'accumpagna, e nun parlamme cchiù!

La partita. C'è veramente poco da raccontare. Un dominio assoluto e continuo del Napoli, che ha liquidato il Verona con un classico 2-0. Un gol per tempo, prima con Capitan Di Lorenzo, poi con Anguissa.

I migliori in campo sono stati senza alcun dubbio Neres e Anguissa. Il Verona è stato pericoloso, si fa per dire, solo una volta, grazie a una mezza sbavatura di Meret, poi niente. Batjuan si è fatto trovare ancora pronto e questo va sottolineato.

La partecipazione alla Champions dell'anno prossimo, a meno di qualcosa di letteralmente imprevedibile, direi che è cosa fatta. Non piacerà a mister Conte, ma la situazione è questa. A questo punto, il tutto si fa davvero interessante. Quarantasette punti son tanti. La quarta è a distanza di sicurezza, undici punti. Domenica c'è l'Atalanta a Bergamo. Una volta, tanti anni fa, a Bergamo, il caso Alemao, cominciammo a vincere il nostro secondo scudetto. Facciamo che la storia si ripeta. Ragazzi, coltello fra i denti, ferocia agonistica, cazzimma e determinazione, praticamente a voi!