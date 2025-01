Politano: "Si vede lo spirito di gruppo che vuole il mister"



Interviste 12 Gennaio 2025 Fonte: TMW



"Ogni giocatore della rosa è all'altezza di questa maglia, si è visto anche a Firenze dove c'erano alcune assenze"





Interviste12 Gennaio 2025TMW"Ogni giocatore della rosa è all'altezza di questa maglia, si è visto anche a Firenze dove c'erano alcune assenze"

Matteo Politano, attaccante del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Verona.



Non era semplice dopo una settimana di rumors di mercato: "Eravamo concentrati sulla partita, sappiamo che gennaio è sempre un mese particolare col mercato aperto. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi e poi a fine mercato valuteremo chi andrà via e chi verrà",



Potete già ambire ad un traguardo importante quest'anno? "Abbiamo un grandissimo gruppo, ogni giocatore della rosa è all'altezza di questa maglia, si è visto anche a Firenze dove c'erano alcune assenze. Si vede lo spirito di gruppo che vuole il mister".



Staccare le altre squadre in zona Champions quanto può aiutarvi per obiettivi pù importanti? "Ci tenevamo a paritre bene nel ritorno, anche dopo il 3-0 dell'andata. Sappiamo che ci sono tante squadre forti, ma vogliamo continuare così e restare lì su fino all'ultimo".



Quanto è cambiato da quel Verona-Napoli? "Tantissimo, la prima giornata ancora non eravamo squadra, ora lo siamo e si è visto in campo. Si è vista la voglia di aiutarci l'uno con l'altro".



Come vivi il fatto di non fare gol da parecchio? "La vivo tranquillamente, sono contento del lavoro che sto facendo e la fiducia che mi dà il mister. Devo continuare così e cercare di fare qualche gol e assist un più".



Ti manca quella incesività sotto porta? "Dispiace, ma l'importante è la squadra e il risultato finale. Va bene così, va bene anche vincere senza fare gol ma vincere tutte le partite".