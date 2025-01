Zanetti: "Il Napoli ci ha messo alle corde"

Interviste12 Gennaio 2025TMW"È una squadra forte, c'è un motivo se è in testa, oggi lo ha fatto vedere" Il tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha parlato ai microfoni di DAZN nel corso del post-partita della sfida persa dai suoi per 2-0 contro il Napoli allo stadio Maradona.



E' comunque soddisfatto per certi versi del suo Verona?

"Per certi aspetti sì, per altri meno, più per meriti del Napoli che per demeriti nostri. E' una squadra forte, c'è un motivo se è in testa, oggi lo ha fatto vedere. Oggi abbiamo allenato il sacrificio e portiamo a casa una gara dignitosa e ci proiettiamo alla prossima partita"



Cosa è mancato, le due punte sono state poco supportate?

"Nel primo tempo abbiamo trovato gli spazi, con due situazioni importanti non sfruttate. A questo livello serve cinismo. Nel secondo tempo siamo stati più imprecisi, per poi alzare il livello nel finale. In tanti momenti il Napoli ci ha messo alle corde facendoci spendere delle energie e per questo poi non siamo riusciti a ripartire come volevamo".



