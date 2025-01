UFFICIALE: Billing al Napoli

Mercato 11 Gennaio 2025 Fonte: Corriere dello Sport



Il centrocampista danese arriva in azzurro dal Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto





Mercato11 Gennaio 2025Corriere dello SportIl centrocampista danese arriva in azzurro dal Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto "Philip è orgoglioso di essere uno di noi". Così su X il Napoli ha annunicato l'arrivo di Billing dal Bournemouth. In serata è arrivato il comunicato ufficiale congiunto del club azzurro e di quello inglese per rendere noto il perfezionamento dell'intesa per l'arrivo in Serie A del centrocampista danese.



Billing al Napoli, i comunicati ufficiali

"Benvenuto Philip!" ha tweetato il presidente De Laurentiis. Sul sito ufficiale il Napoli ha comunicato "di aver acquisito dall'Athletic Football Club Bournemouth le prestazioni sportive di Philip Anyanwu Billing con la formula del prestito con diritto di riscatto". In concomitanza, il Bournemouth ha rilanciato: "Possiamo confermare che il centrocampista Philip Billing ha firmato per il Napoli in prestito fino alla fine della stagione".



"Philip è orgoglioso di essere uno di noi". Così su X il Napoli ha annunicato l'arrivo di Billing dal Bournemouth. In serata è arrivato il comunicato ufficiale congiunto del club azzurro e di quello inglese per rendere noto il perfezionamento dell'intesa per l'arrivo in Serie A del centrocampista danese.Billing al Napoli, i comunicati ufficiali"Benvenuto Philip!" ha tweetato il presidente De Laurentiis. Sul sito ufficiale il Napoli ha comunicato "di aver acquisito dall'Athletic Football Club Bournemouth le prestazioni sportive di Philip Anyanwu Billing con la formula del prestito con diritto di riscatto". In concomitanza, il Bournemouth ha rilanciato: "Possiamo confermare che il centrocampista Philip Billing ha firmato per il Napoli in prestito fino alla fine della stagione".