Conte in conferenza ha annunciato le assenze di Kvaratskhelia, che ha chiesto la cessione, e di Olivera per infortunio





Il mercato azzurro sta entrando nel vivo ma non sono ancora arrivati rinforzi importanti: oltre lo scambio Caprile-Scuffet, parte Folorunsho e arriva Billing che per questa gara non è ancora a disposizione. Conte in conferenza ha annunciato le assenze di Kvaratskhelia, che ha chiesto la cessione, e di Olivera per infortunio. Intanto contro gli scaligeri il classico 4-3-3: Meret tra i pali, Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie laterali mentre al centro Rrahmani-Juan Jesus. A centrocampo gli inamovibili Anguissa, Lobotka e McTominay. Davanti conferme per Lukaku e Neres, mentre è da capire se Politano sarà in grado di partire dal 1', è quindi pre-allertato Ngonge.



Le ultime sul Verona

Diversi indisponibili per Paolo Zanetti: sono out Frese, Harroui e Cruz per infortunio, in più gli squalificati Tchatchoua e Serdar. Il tecnico scaligero dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto nelle ultime uscite: in porta Montipò, linea a tre con Dawidowicz, Coppola e il giovane Ghilardi tra l'altro accostato al Napoli. Torna titolare Lazovic che senza Tchatchoua si sposta sulla fascia destra, dall'altro lato Bradaric, in mediana Duda-Belahyane. In attacco, Suslov e Sarr agiranno alle spalle di Tengstedt.



Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 12 gennaio ore 20:45



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Politano-Ngonge 55-45%

Indisponibili: Buongiorno, Olivera, Kvaratskhelia



HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Duda, Belahyane, Bradaric; Suslov, Sarr; Tengstedt. Allenatore: Paolo Zanetti

Ballottaggi: Bradaric-Daniliuc 60-40%, Sarr-Mosquera 55-45%

Indisponibili: Frese, Harroui, Cruz

Squalificati: Tchatchoua, Serdar



