Cronaca11 Gennaio 2025Diretta NapoliSarà la gara numero 66 in Serie A. E' la 33esima edizione in casa azzurra Napoli-Verona, i precedenti in serie A ci dicono che gli azzurri sono imbattuti in casa contro i veronesi dal 1983, data dell'ultimo successo del Verona al San Paolo. Fatale fu Verona nell'ultima gara del campionato 2020-21, che ci ha precluso la possibilità di entrare in Champions League, con Gattuso in panchina. Nell'ultima sfida, gli azzurri riuscirono a strappare i tre punti in una gara da cardiopalma.



Ma andiamo a vedere le statistiche di Napoli-Verona. Nello specifico sarà la gara numero 66 in Serie A. E' la 33esima edizione in casa azzurra. Questo il bilancio dei 32 precedenti:



21 vittorie del Napoli;

8 pareggi;

3 successi Verona.



Ultima vittoria del Napoli al San Paolo contro il Verona in Serie A:

4 febbraio 2024 – Napoli vs Verona 2-1

Ultimo pareggio del Napoli al San Paolo contro il Verona in Serie A:

14 aprile 2023 – Napoli vs Verona 0-0

Ultima sconfitta del Napoli al San Paolo contro il Verona in Serie A:

02 gennaio 1983 – Napoli vs Verona 1-2