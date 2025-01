HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: UFFICIALE: Folorunsho alla Fiorentina

Mercato 11 Gennaio 2025 Fonte: SSC Napoli



In questa stagione ha disputato sette incontri con la maglia del Napoli, di cui sei in Serie A e uno in Coppa Italia





Mercato11 Gennaio 2025SSC NapoliIn questa stagione ha disputato sette incontri con la maglia del Napoli, di cui sei in Serie A e uno in Coppa Italia La SSC Napoli ufficializza la cessione di Michael Folorunsho all'ACF Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto.



In questa stagione Folorunsho ha disputato sette incontri con la maglia del Napoli, di cui sei in Serie A e uno in Coppa Italia. Lo scorso 21 settembre il suo esordio, in occasione dello 0-0 maturato all'Allianz Stadium contro la Juventus.



Vai alle altre della categoria Mercato I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: © SoloNapoli - Credits