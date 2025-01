Napoli-Verona: arbitra Zufferli

Cronaca 11 Gennaio 2025 Fonte: SSC Napoli



I suoi assistenti saranno Cecconi e Fontemurato, Sacchi quarto uomo. Al Var ci sarà Ghersini, Avar affidato a Marini





Cronaca11 Gennaio 2025SSC NapoliI suoi assistenti saranno Cecconi e Fontemurato, Sacchi quarto uomo. Al Var ci sarà Ghersini, Avar affidato a Marini Luca Zufferli della sezione di Udine dirigerà Napoli-Hellas Verona; i suoi assistenti saranno Cecconi e Fontemurato, Sacchi quarto uomo. Al Var ci sarà Ghersini, Avar affidato a Marini.



Direzione di gara numero 17 per Luca Zufferli in Serie A, l'ottava in questo campionato.



Il Napoli non ha mai giocato una partita di Serie A sotto la direzione arbitrale di Luca Zufferli.



Sono tre i precedenti dell'Hellas Verona in Serie A sotto la direzione di Luca Zufferli: dopo un pareggio nella prima gara, gli scaligeri hanno perso le due successive, entrambe in questo campionato: 1-2 sul campo della Lazio il 16 settembre e 1-3 a Firenze il 10 novembre.



Luca Zufferli della sezione di Udine dirigerà Napoli-Hellas Verona; i suoi assistenti saranno Cecconi e Fontemurato, Sacchi quarto uomo. Al Var ci sarà Ghersini, Avar affidato a Marini.Direzione di gara numero 17 per Luca Zufferli in Serie A, l'ottava in questo campionato.Il Napoli non ha mai giocato una partita di Serie A sotto la direzione arbitrale di Luca Zufferli.Sono tre i precedenti dell'Hellas Verona in Serie A sotto la direzione di Luca Zufferli: dopo un pareggio nella prima gara, gli scaligeri hanno perso le due successive, entrambe in questo campionato: 1-2 sul campo della Lazio il 16 settembre e 1-3 a Firenze il 10 novembre.