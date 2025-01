HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Politano pronto al rientro, Kvara resta ai box

Il Napoli ha diramato un bollettino medico con notizie parzialmente positive





Cronaca9 Gennaio 2025Corriere dello SportIl Napoli ha diramato un bollettino medico con notizie parzialmente positive Come stanno Politano e Kvara dopo i rispettivi infortuni e il doppio forfait contro la Fiorentina? Il Napoli ha diramato un bollettino medico con notizie parzialmente positive. Infatti, uno dei due attaccanti di Antonio Conte si allenato regolarmente con il gruppo azzurro, sostenendo l'intera seduta. Si tratta di Politano, che ha superato l'elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra. E' un recupero importante in vista dei prossimi impegni del Napoli.



Napoli, Kvara resta ai box

Niente da fare invece per Kvara, che al centro di voci di mercato da giorni alla luce del forte interesse del Psg. Il georgiano ha svolto altre terapie e non sceso in campo. Insomma, ancora alle prese con un fastidioso affaticamento muscolare. Al momento, quindi, appare molto difficile che possa essere convocato per la sfida contro l'Hellas Verona, in programma al Maradona domenica in notturna. Semaforo ancora rosso, dunque, per Kvara, mentre scatatto il semaforo verde per Politano, un'arma in pi per il tridente del Napoli.







