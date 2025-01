Kvaratskhelia a un passo dal PSG

Mercato9 Gennaio 2025Corriere dello SportPer sostituirlo il ds Manna ha attivato i contatti con Edon Zhegrova, esterno del Lilla e della nazionale kosovara Khvicha Kvaratskhelia può lasciare il Napoli in pochi giorni. Blitz improvviso del Psg: circa 80 milioni di euro per il Napoli. Il ds Manna ha attivato i contatti con il Lilla per Edon Zhegrova, esterno del Lilla e della nazionale kosovara. Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Khvicha, il Napoli aspettava soltanto la firma, ma ora è venuto fuori chiaramente il motivo del ritardo: il ritorno imponente del Psg. La trattativa è avviatissima.



Fiutata l'apertura del Napoli a cedere, anche United e Newcastle si sono fiondate provando a inserirsi. Il tempo non manca, la finestra di mercato è aperta fino al 3 febbraio. La trattativa con i francesi, però, è avviatissima.



Ancora in dubbio la presenza di Kvara domenica contro il Verona, prima gara del girone di ritorno che ricalcherà (come avversaria) quella d'andata, innanzitutto per i problemi fisici che lo hanno escluso in occasione della trasferta della Fiorentina. Ma a questo punto sembra proprio che il Napoli dovrà fare a meno di lui: l'affaire Psg è avviatissimo.



La notizia dell'interessamento del Psg nei confronti di Kvara ha subito fatto il giro del web e già tantissimi tifosi del Napoli si sono dati appuntamento sotto il profilo Instagram del georgiano per manifestare il loro amore: "Khvicha non lasciarci","Resta con noi, vinciamo il secondo scudetto", tra i commenti che vanno per la maggiore.







