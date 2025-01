UFFICIALE: Hasa al Napoli

Dopo l'ufficialità dello scambio con il Cagliari con Scuffet a fare il vice Meret e Caprile in Sardegna, il Napoli ha annunciato anche l'acquisto di Luis Hasa. Il centrocampista scuola Juve arriva dal Lecce, dove si era trasferito la scorsa estate racimolando una presenza in Coppa Italia.



Questo il comunicato del club sul nuovo acquisto: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Luis Hasa dall'U.S. Lecce". Anche il presidente De Laurentiis ha voluto dare il benvenuto al nuovo giocatore degli azzurri con un tweet: "Benvenuto Luis". Il ds del Napoli Manna conosce bene Hasa dato che seguito gran parte del suo percorso nelle giovanili della Juventus. Il mercato del Napoli non finisce di certo qui. Diverse le situazioni in ballo: da Casadei e Payero a Fazzini e Danilo



