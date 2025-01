UFFICIALE: Scuffet al Napoli

Mercato7 Gennaio 2025SSC NapoliPrende il posto come secondo portiere di Elia Caprile che è passato al Cagliari La SSC Napoli comunica di aver acquisito dal Cagliari Calcio le prestazioni sportive di Simone Scuffet con la formula del prestito fino al 30 giugno 2025.

Simone Scuffet ha esordito in Serie A all'età di 17 anni e 246 giorni l'1 febbraio 2014 in Bologna-Udinese, tra i portieri solo Gianluigi Donnarumma ha fatto il suo esordio da più giovane in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (16 anni e 242 giorni il 25/10/2015 in Milan-Sassuolo).

Negli ultimi due campionati di Serie A (dal 2023/24) Simone Scuffet (3869) è il 2° giocatore del Cagliari con il minutaggio più alto, dietro solo a Gabriele Zappa (4134).



LA SCHEDA



Simone Scuffet



Data di nascita: 31/05/1996



Città di nascita: Udine



Età: 28



Altezza: 193 cm



Nazionalità: Italia



La SSC Napoli ufficializza la cessione di Elia Caprile al Cagliari Calcio con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Caprile ha disputato sei partite con la maglia azzurra, debuttando lo scorso 21 settembre in occasione del pareggio esterno contro la Juventus. Cinque giorni dopo l'esordio al Maradona nel match di Coppa Italia, vinto 5-0 contro il Palermo. Tre clean sheet e un rigore parato all'Olimpico negli ottavi di Coppa Italia.



