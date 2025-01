Voci dal Forum: Male infame

Cronaca 4 Gennaio 2025 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Il piccolo Daniele, l'angioletto azzurro al quale Zambo Anguissa dedicava i suoi gol, non c'è più





Cronaca4 Gennaio 2025Forum SoloNapoli - DarioIl piccolo Daniele, l'angioletto azzurro al quale Zambo Anguissa dedicava i suoi gol, non c'è più Stellini, il vice di Conte, a fine partita ha dato una bruttissima notizia: il piccolo Daniele, l'angioletto azzurro al quale Zambo Anguissa dedicava i suoi gol, non c'è più. L'ha stroncato un orrendo, crudele e infame male. Ha raggiunto nel cielo altri angioletti, lasciando la sua famiglia, alla quale va tutto il mio cordoglio, nel dolore e noi, che non lo conoscevamo, ma che avevamo imparato ad amarlo e a tentare di proteggerlo da quel male infame. Peccato! Ciao Daniele! Nella prossima vita sarai il calciatore più forte di sempre.

Passo brevemente ad alcune considerazioni e alla partita.

Una partita in genere dura 90/95 minuti, ma ho notato che Sottil e il pubblico fiorentino passano molto più tempo a lamentarsi non si sa di cosa. È certamente un record, roba da Guinness dei primati.

Napoli è il luogo dei sapientoni a tempo perso e dei criticoni a buon mercato. Ieri si criticava Meret, faccio sempre fatica e tanta a

capirne il motivo; oggi sento criticare Kvara e faccio ancora più fatica; ultimamente perfino Mc Tominay. Basta, signori, non se ne può più. Cambiate sport e, come si suol dire, datevi all'ippica!

La partita. Politano e Kvara non disponibili. Conte sceglie Spina. Alla fine, ha avuto ancora una volta ragione. Primi dieci minuti di leggera supremazia viola, poi solo Napoli. Netto miglioramento per quanto riguarda il gioco, ma nettissimo miglioramento fisico. Napoli che va in vantaggio al 29° con una strepitosa azione di Neres. Al 55° raddoppia Lukaku su rigore. Atterrato Anguissa con un banale, inutile fallo di Moreno. Mc Tominay, moto perpetuo (perpetual motion), fissa il definitivo risultato. Notte da ricordare!



Al Franchi di Firenze: Fiorentina - Napoli 0-3.

Migliore in campo, a mio parere, Mc Tominay. Non l'avrei mai immaginato, ma devo ammettere che oggi Rrahmani è il miglior centrale difensivo in circolazionw. Meret sicuro e tutti gli altri oltre la sufficienza, ma Anguissa e Neres raggiungono la stratosfera. Oggi il tanto criticato Juan Jesus sembrava BatJuan.

Occhio al Verona. C'è qualche sassolino da togliere. Determinazione, ferocia agonistica e cazzimma.