Spinazzola: "Siamo una squadra completa"



Interviste 4 Gennaio 2025



"Anche chi gioca meno va a duecento all'ora ogni giorno e cerchiamo sempre di farci trovare pronti"





Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, parla in sala stampa dopo la vittoria esterna per 0-3 sul campo della Fiorentina.



Inizia Spinazzola con un messaggio.

"Volevamo mandare un forte abbraccio alla famiglia di Daniele (mascotte del club, ndr) che ci guarderà da lassù e ci mancherà da morire. Ci ha dato tanti insegnamenti e forza".



Un cambio di ruolo può incidere anche sul mercato?

"Normale che quando non giochi non puoi essere felice. Oggi però lo sono molto: certo, ci sono cose che possono cambiare da un momento all'altro ma io lavoro tutti i giorni e sono sempre pronto. Ho la testa a Napoli, e basta".



Napoli primo, se l'aspettava?

"Sì, perché lavoriamo veramente tantissimo. Mi aspettavo tutto questo, siamo forti e c'è tanto lavoro alle spalle".



Che spinta dà una vittoria così?

"Penso non cambi molto, l'autostima c'è sempre stata. Siamo una squadra completa, anche chi gioca meno va a duecento all'ora ogni giorno e cerchiamo sempre di farci trovare pronti".



L'obiettivo è chiaro?

"Sì e ripeto: c'è molta coesione anche con chi gioca meno. Sappiamo capire momento e ruoli".



Si aspetta tante rivali per lo Scudetto?

"Penso che noi ci saremo di sicuro, ma è ancora prestissimo e può succedere di tutto. Se siamo lì noi, Inter e Atalanta un motivo ci sarà...".



Cosa c'è di vero sulle voci che lo accostano alla Fiorentina?

"Ho letto tante cose... Può starci ci sia un interessamento, però finché giocherò a Napoli penserò solo a quello".