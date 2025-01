Rrahmani: "Scudetto? Troppo presto per parlarne"

4 Gennaio 2025





Interviste4 Gennaio 2025TMW"Siamo solo a metà campionato. Dobbiamo guardare alla prossima partita, ce ne aspettano tante e difficili" Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-0 sulla Fiorentina: "Abbiamo fatto una grande partita dall'inizio, abbiamo creato ma mancava l'ultimo passaggio mentre nel secondo sono arrivati anche i gol".



