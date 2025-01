Neres: "Una bella vittoria per la squadra"

Interviste 4 Gennaio 2025 Fonte: TMW



L'attaccante del Napoli è stato intervistato da DAZN al termine della gara contro la Fiorentina sbloccata da un suo gol: "Sono molto felice, è stata una bella vittoria per la squadra. Nel primo tempo non abbiamo iniziato benissimo, ma nel secondo tempo siamo andati molto forte".



Coma va l'intesa con Lukaku?

"Ogni partita che gioco con lui il feeling migliora, è un grande giocatore col quale lavoro tanto anche in allenamento".



