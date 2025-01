Il Napoli sbanca Firenze

Inizia bene il nuovo anno degli azzurri che battono la Fiorentina 3-0 e tornano di nuovo primi in classifica in solitaria





Tris show del Napoli a Firenze. Nella 19.ma giornata di Serie A la squadra di Conte batte 3-0 gli uomini di Palladino e prova a mettere pressione ad Atalanta e Inter volando momentaneamente in vetta alla classifica a quota 44 punti. Al Franchi nel primo tempo Neres (29') sblocca il match di destro al termine di una grande giocata, poi Manganiello annulla un gol di Kean per un tocco di mano. Nella ripresa Lukaku (54') raddoppia i conti su rigore per un fallo di Moreno su Anguissa, poi un super Meret disinnesca la reazione della Viola e McTominay (68') archivia la pratica approfittando di un errore di Comuzzo.



A caccia di solidità e di una svolta, contro il Napoli Palladino mescola un po' le carte, si affida alla difesa a tre e piazza Beltran e Sottil alle spalle di Kean tenendo in panchina Colpani e Gudmundsson. Senza Buongiorno, Politano e Kvara, Conte invece conferma Juan Jesus in difesa e davanti schiera Spinazzola nel tridente con Neres e Lukaku. Con le squadre corte in avvio è il Napoli a palleggiare meglio nello stretto, a manovrare in ampiezza e a prendere in mano il possesso. La Fiorentina però resta compatta, chiude le linee di passaggio in verticale e prova a sfruttare le ripartenze cercando rapidamente Beltran e Sottil in verticale. Da una parte Lobotka chiude bene in area, Neres mura un destro di Mandragora e Dodo calcia alto dal limite. Dall'altra Beltran respinge invece una giocata sulla sinistra, Manganiello annulla un gol di Olivera per una posizione irregolare dell'esterno azzurro e De Gea disinnesca un destro di Spinazzola. Occasioni che aumentano la pressione degli uomini di Conte e schiacciano la Viola. Più alto e aggressivo sulle seconde palle, il Napoli aumenta i giri in regia con Lobotka, guadagna metri e spinge. Un'incornata di McTominay termina larga, poi Neres semina mezza Fiorentina palla al piede in tandem con Lukaku e batte De Gea con un gran destro. Perla che sblocca il match, accende la gara e innesca la reazione della Viola. Kean pareggia di sinistro con un guizzo su un cross di Sottil, ma Manganiello annulla tutto per un tocco di mano dell'ex Juve dopo lo stop di petto. Poi Meret vola su un sinistro dal limite di Mandragora e il primo tempo si chiude su un colpo di testa alto di Dodo.

La ripresa inizia senza cambi e con le squadre che battagliano in mediana. A caccia del gol, la Viola prova ad aumentare i giri tra le linee e ad alzare il baricentro. Il Napoli invece serra le linee e riparte. Pescato da Neres, McTominay spedisce sull'esterno della rete, poi Moreno stende Anguissa in area e Lukaku raddoppia i conti con freddezza dal dischetto. Gol che punisce l'ingenuità del difensore della viola e innesca i primi cambi della Viola. Per dare più spinta e qualità, Palladino sostituisce Moreno e Parisi con Gosens e Colpani e passa al 4-2-3-1. Mossa che dà subito più pericolosità e verticalità alla manovra della Fiorentina. In tandem con Rrahmani, Meret difende la porta azzurra con due interventi super, poi un'incornata di Beltran termina fuori di poco. Occasioni che da una parte aumentano la pressione dei padroni di casa e dall'altra allungano le squadre concedendo anche più campo alle ripartenze azzurre. Un destro di Neres termina sull'esterno della rete, poi un colpo di testa di Gosens finisce sopra la traversa e McTominay firma il tris approfittando di un errore in area di Comuzzo. Sigillo scozzese che chiude virtualmente il match. Dopo gli ingressi di Simeone, Ngonge, Mazzocchi, Gilmour e Raspadori da una parte e di Richardson, Kouamé e Cataldi dall'altra, il finale della sfida del Franchi è buono infatti solo per le statistiche e per vedere qualche altra occasione. Un destro di Sottil termina fuori di poco, poi Anguissa non riesce a concretizzare una buona incursione di McTominay e la partita lentamente si avvia al triplice fischio. Il Napoli sbanca Firenze e prova la fuga.



