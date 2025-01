Manna: "Mercato? Stiamo lavorando"

Napoli impegnato contro la Fiorentina, ma intanto tiene banco il calciomercato invernale. Giovanni Manna, DS del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni DAZN prima della partita contro la Fiorentina. "Danilo? Trovo un po' irrispettoso parlare di mercato col campionato che si gioca, siamo in una situazione positiva con un gruppo che ha fatto un lavoro importante, non è corretto parlare di trattative, sminuire il lavoro fatto".



Il direttore sportivo del Napoli ha poi aggiunto: "Danilo è un calciatore estremamente importante, sta vivendo una situazione complicata, ma siamo concentrati su noi stessi, non pensiamo al mercato, stiamo lavorando ma trovo sgradevole in questo momento parlare di mercato. Capisco che il tifoso abbia interesse alle trattative e voglia di avere calciatori importanti come lo vogliamo noi, se possiamo migliorare la squadra la miglioreremo, ma non è funzionale giocare e parlare di mercato, c'è una squadra che oggi è prima in classifica, puntiamo su tutti i nostri giocatori a disposizione".



"La competizione è fondamentale, ti fa allenare meglio, ti rende più vivo, ci sono giocatori che hanno giocato meno, non facciamo competizioni europee e le rotazioni sono più complicate, c'è qualcuno meno contento, possiamo anche assecondare ma solo se andiamo a migliorare", ha dichiarato il dirigente della compagine partenopea che sembra avere grandissima fiducia nei giocatori attualmente presenti in rosa.



