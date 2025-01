Meret prolunga di un anno contratto con il Napoli



Mercato 3 Gennaio 2025 Fonte: Gazzetta dello Sport



Si sta trattando anche lo scambio di prestiti Caprile-Scuffet con il Cagliari





Alex Meret e il Napoli proseguiranno insieme, almeno fino al termine della prossima stagione. Le parti, infatti, in queste ore hanno raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto del portiere. La scadenza sarà allungata di un anno, passando dal 2025 al 2026. Inoltre, sarà inserita un'opzione in favore del club per prolungare l'intesa di un'ulteriore stagione, quindi fino al 2027. Meret, dunque, consolida il suo status di veterano per il Napoli, con cui ha vinto uno scudetto da protagonista nel 2023. Nonostante sia stato spesso messo in discussione, anche a causa dei diversi problemi fisici patiti durante la sua esperienza in azzurro, ha convinto anche Antonio Conte, che è pronto a puntare su di lui anche per il prossimo campionato.



ALTRI MOVIMENTI IN PORTA— Ora che è stata praticamente definita la posizione di Meret, Giovanni Manna può dedicarsi alla chiusura di un'altra operazione. Si tratta dello scambio di prestiti Caprile-Scuffet con il Cagliari. I rossoblù avranno a propria disposizione il diritto di riscatto per l'ex portiere di Bari ed Empoli, fissato sugli 8 milioni di euro, da esercitare eventualmente a giugno. Meret e Scuffet, peraltro, sono accomunati da un passato nelle giovanili dell'Udinese, anche se l'attuale portiere del Napoli ha collezionato soltanto due presenze in partite ufficiali con i bianconeri, nella Coppa Italia 2015-16.