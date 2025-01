Conte: "Più forti delle assenze"

Interviste 3 Gennaio 2025 Fonte: Eurosport



"Mancheranno Kvara e Politano, oltre a Buongiorno. Sono momenti che ci devono far capire l'importanza di essere squadra"





Interviste3 Gennaio 2025Eurosport"Mancheranno Kvara e Politano, oltre a Buongiorno. Sono momenti che ci devono far capire l'importanza di essere squadra" Antonio Conte prepara il suo Napoli alla trasferta insidiosa contro la Fiorentina vedendo la chance di tornare capolista solitaria. "Quello che abbiamo fatto finora ci deve dare fiducia. Fare più di così? Impossibile. Questi ragazzi stanno andando oltre i loro limiti e le migliori aspettative".

Fantacalcio: i consigli per la 19ª giornata di Serie A



Mentre l'Inter attende la vincente tra Milan e Juventus dopo aver eliminato l'Atalanta nella prima partita delle Final Four di Supercoppa, il Napoli apre la 19esima giornata facendo visita alla Fiorentina nel tardo pomeriggio di sabato 4 gennaio (calcio d'inizio alle 18.00). Lo farà con la chiara chance di tornare capolista solitaria, approfittando della situazione per mettere ulteriore pressione sulle stesse Inter e Atalanta.

"Con la partita contro la Fiorentina finiremo il girone d'andata e poi inizierà il ritorno, quindi manca una partita per arrivare a metà - ha dichiarato Antonio Conte nella conferenza stampa pre-gara -. Quello fatto finora ci deve dare fiducia, ci deve far crescere l'autostima ed essere contenti di quello che stiamo facendo. Stiamo lavorando tanto e dobbiamo continuare su questa strada".



Out Kvara e Politano: Conte a caccia di alternative in attacco

Il Napoli dovrà ridisegnare il reparto offensivo per il doppio forfait di Politano e Kvaratskhelia. Si profila all'orizzonte una chance per Spinazzola.

"È stata una settimana con qualche intoppo. Politano non è tra i convocati, e nemmeno Kvaratskhelia. Gli infortuni fanno parte della stagione. Finora siamo stati più che bravi a sopperire le assenze, come con Lobotka e adesso con Buongiorno e Kvara, il cui problema al ginocchio non è del tutto guarito. Adesso dobbiamo sopperire anche all'assenza di Politano. Cercheremo col lavoro di squadra di fare del nostro meglio".

picture



Impossibile chiedere di più, serve tempo e pazienza per costruire

I 41 punti raccolti in 18 partite e la striscia aperta di tre vittorie consecutive lasciano Conte molto soddisfatto del lavoro svolto nella prima metà di stagione. Impossibile, dal suo punto di vista, chiedere di più ai propri ragazzi e alla squadra.

"Fare ancora di più significa essere soli in testa alla classifica. Abbiamo 41 punti, significa che stiamo tirando la macchina al massimo dei giri. Mi sembra che questi ragazzi stiano andando oltre le proprie possibilità e le più ottimistiche previsioni. Che cosa possiamo chiedere di più?".

"Quando si comincia un percorso nuovo è necessario avere tempo e pazienza - ha proseguito il tecnico del Napoli -. Non possiamo buttare dentro altri 5-6 giocatori con il mercato. Ora, dopo 6 mesi all'interno del progetto, ho delle valutazioni più chiare e certe. Si parla di scudetto, però certe cose sono sotto gli occhi di tutti: bisogna lavorare e poi aggiungere determinati tasselli nella costruzione della squadra. Ci aspettiamo sicuramente più gol in generale, perché spesso non finalizziamo a sufficienza rispetto a quanto creiamo. Però siamo soltanto all'inizio. Questi ragazzi me li bacio uno ad uno, per quello che stanno dando, per l'attaccamento alla maglia, per la dimostrazione del senso di appartenenza al club".



Antonio Conte prepara il suo Napoli alla trasferta insidiosa contro la Fiorentina vedendo la chance di tornare capolista solitaria. "Quello che abbiamo fatto finora ci deve dare fiducia. Fare più di così? Impossibile. Questi ragazzi stanno andando oltre i loro limiti e le migliori aspettative".Fantacalcio: i consigli per la 19ª giornata di Serie AMentre l'Inter attende la vincente tra Milan e Juventus dopo aver eliminato l'Atalanta nella prima partita delle Final Four di Supercoppa, il Napoli apre la 19esima giornata facendo visita alla Fiorentina nel tardo pomeriggio di sabato 4 gennaio (calcio d'inizio alle 18.00). Lo farà con la chiara chance di tornare capolista solitaria, approfittando della situazione per mettere ulteriore pressione sulle stesse Inter e Atalanta."Con la partita contro la Fiorentina finiremo il girone d'andata e poi inizierà il ritorno, quindi manca una partita per arrivare a metà - ha dichiarato Antonio Conte nella conferenza stampa pre-gara -. Quello fatto finora ci deve dare fiducia, ci deve far crescere l'autostima ed essere contenti di quello che stiamo facendo. Stiamo lavorando tanto e dobbiamo continuare su questa strada".Out Kvara e Politano: Conte a caccia di alternative in attaccoIl Napoli dovrà ridisegnare il reparto offensivo per il doppio forfait di Politano e Kvaratskhelia. Si profila all'orizzonte una chance per Spinazzola."È stata una settimana con qualche intoppo. Politano non è tra i convocati, e nemmeno Kvaratskhelia. Gli infortuni fanno parte della stagione. Finora siamo stati più che bravi a sopperire le assenze, come con Lobotka e adesso con Buongiorno e Kvara, il cui problema al ginocchio non è del tutto guarito. Adesso dobbiamo sopperire anche all'assenza di Politano. Cercheremo col lavoro di squadra di fare del nostro meglio".pictureImpossibile chiedere di più, serve tempo e pazienza per costruireI 41 punti raccolti in 18 partite e la striscia aperta di tre vittorie consecutive lasciano Conte molto soddisfatto del lavoro svolto nella prima metà di stagione. Impossibile, dal suo punto di vista, chiedere di più ai propri ragazzi e alla squadra."Fare ancora di più significa essere soli in testa alla classifica. Abbiamo 41 punti, significa che stiamo tirando la macchina al massimo dei giri. Mi sembra che questi ragazzi stiano andando oltre le proprie possibilità e le più ottimistiche previsioni. Che cosa possiamo chiedere di più?"."Quando si comincia un percorso nuovo è necessario avere tempo e pazienza - ha proseguito il tecnico del Napoli -. Non possiamo buttare dentro altri 5-6 giocatori con il mercato. Ora, dopo 6 mesi all'interno del progetto, ho delle valutazioni più chiare e certe. Si parla di scudetto, però certe cose sono sotto gli occhi di tutti: bisogna lavorare e poi aggiungere determinati tasselli nella costruzione della squadra. Ci aspettiamo sicuramente più gol in generale, perché spesso non finalizziamo a sufficienza rispetto a quanto creiamo. Però siamo soltanto all'inizio. Questi ragazzi me li bacio uno ad uno, per quello che stanno dando, per l'attaccamento alla maglia, per la dimostrazione del senso di appartenenza al club".