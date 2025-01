Fiorentina-Napoli: i precedenti

Cronaca3 Gennaio 2025Il MattinoGli azzurri non vincono a Firenze dal settembre 2021 Tantissime le sfide nella storia della Serie A tra le due squadre. Un bilancio di ben 147 incontri che vede la Viola di poco in vantaggio con 55 vittorie contro le 52 azzurre. 40 i pareggi. Discorso diverso per i precedenti dell'Artemio Franchi, campo in cui il Napoli ha sempre fatto una certa fatica. Gli azzurri non vincono a Firenze dal settembre 2021, quando sotto la guida di Luciano Spalletti riuscirono a rimontare lo svantaggio iniziale di un gol grazie alle reti di Lozano e Rrahmani. Ben più iconica invece l'ultima sconfitta per 0-3, firmata dalla tripletta dell'ex Giovanni Simeone, che costò il titolo nella stagione 2017-18. L'anno scorso è infine arrivato un pareggio per 2-2. Un trend che la squadra di Conte proverà ad invertire per continuare a coltivare i sogni Scudetto.