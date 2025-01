Fiorentina-Napoli: arbitra Manganiello

Cronaca3 Gennaio 2025SSC NapoliIsuoi assistenti saranno Giallatini e Colarossi, Rapuano quarto uomo. Al Var ci sarà Di Paolo, Avar affidato a Maggioni Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo dirigerà Fiorentina-Napoli; i suoi assistenti saranno Giallatini e Colarossi, Rapuano quarto uomo. Al Var ci sarà Di Paolo, Avar affidato a Maggioni.



Direzione di gara numero 100 per Gianluca Manganiello in Serie A, la settima in questo campionato.



Sono sei i precedenti della Fiorentina con Gianluca Manganiello a dirigere la sfida in Serie A: tre vittorie vittorie e tre pareggi, con l'ultimo precedente che risale al 7 gennaio 2023 (2-1 in casa vs Sassuolo).



Sono 11 i precedenti del Napoli sotto la direzione arbitrale di Gianluca Manganiello in Serie A (8V, 1N, 2P), con l'ultimo precedente che risale a questo campionato: 2-0 in casa contro il Monza lo scorso 29 settembre.



