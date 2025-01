Juan Jesus: "Testa alla Fiorentina"

Interviste 2 Gennaio 2025 Fonte: Corriere dello Sport



"Siamo in vetta alla classifica ma dobbiamo pensare subito alla prossima partita che sarà molto complessa"





Interviste2 Gennaio 2025Corriere dello Sport"Siamo in vetta alla classifica ma dobbiamo pensare subito alla prossima partita che sarà molto complessa" Juan Jesus ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio CRC, partendo dagli ultimi tre punti ottenuti dal Napoli contro il Venezia: "Si è visto che abbiamo avuto difficoltà a trovare gli spazi giusti, ma abbiamo dominato la partita ed abbiamo fatto ciò che il mister ci ha chiesto in settimana. [...] Siamo in vetta alla classifica e dobbiamo pensare subito alla Fiorentina: sarà una partita molto complessa".



Napoli, Juan Jesus: "Non devo dimostrare niente a nessuno"

Il difensore brasiliano ha poi parlato dei suoi colleghi di reparto: "Rrahmani lo conosco da quattro anni, non è una novità per me giocare con lui. Buongiorno è un calciatore di prospettiva importante, ci sta dando una grossa mano. Io sono in Italia da 14 stagioni e non devo dimostrare niente a nessuno, perché il mio percorso l'ho fatto anche bene, al di là delle critiche. Sono una persona che lavora tanto e che è sempre a disposizione del mister e della squadra: mi interessa solo il parere della società del tecnico. Le chiacchiere le lascio perdere, perché sono un professionista ed ho fatto un percorso: nessuno sa quanto ho lavorato per arrivare fino a qua". Juan Jesus ha poi proseguito: "Siamo una squadra di bravi ragazzi, alle volte scherzando dico anche che siamo troppo buoni, perché ogni tanto ci vuole un po' di cattiveria in campo"



"Conte è un sergente"

Infine, su Conte: "È un sergente. Più bastone che carota, ma penso che questo abbia sempre funzionato, considerando i risultati che ha raggiunto. L'ho incontrato quando era alla Juventus ed era difficilissimo affrontarli. Scherzando ho detto anche a lui che o mi sta allungando la carriera di 10 anni o mi sta facendo smettere subito".



