Cronaca1 Gennaio 2025Corriere dello Sport"Che sia un anno all'insegna di serenità e pace. Un augurio speciale ai nostri straordinari tifosi ovunque nel mondo" Piedi ben piantati a terra. Per Conte, il Napoli e soprattutto il presidente De Laurentiis. Se i tifosi sognano il secondo scudetto in tre anni, nonostante il primo posto in classifica, il presidente vola basso. E fosse l'obiettivo (il ritorno in Europa) negli auguri del primo dell'anno pubblicati sul suo account ufficiale su X: "Buon 2025 a tutti. Che sia un anno all'insegna di serenità e pace. Un augurio speciale ai nostri straordinari tifosi ovunque nel mondo. La speranza è che il 2025 prosegua sulla scia della seconda parte di quest'anno e che il nostro obiettivo di rientrare in Europa venga centrato".



Napoli, il sogno scudetto e la voglia di volare basso

È chiaro che il primo posto in classifica a pari punti con l'Atalanta e davanti all'Inter (che ha però una partita in meno) fa sognare i tifosi. Anche perché le altre squadre hanno le coppe, quella di Conte solo il campionato. Ma sia il tecnico sia la società tutta vogliono volare basso: prima si centra l'obiettivo minimo - il ritorno in Europa - e poi si vedrà se ci sarà spazio per altro. Crederci sì, ma senza esagerare.



