Mario Rui: "A Napoli ho vissuto momenti indimenticabili"

Cronaca 31 Dicembre 2024 Fonte: Corriere dello Sport



"Non dimenticherò mai tutto ciò che questa maglia ha rappresentato per me. Grazie di tutto. Forza Napoli sempre!"





Cronaca31 Dicembre 2024Corriere dello Sport"Non dimenticherò mai tutto ciò che questa maglia ha rappresentato per me. Grazie di tutto. Forza Napoli sempre!" Il giorno dopo il comunicato ufficiale del Napoli, arriva anche il messaggio social di Mario Rui, che ha salutato il popolo partenopeo attraverso una lettera d'addio. "A Napoli ho vissuto momenti indimenticabili", ha sottolineato su Instagram l'esterno portoghese, tra i grandi protagonisti dello Scudetto del 2023.



Napoli, l'addio di Mario Rui: "Ho vissuto momenti indimenticabili"

Questo il messaggio d'addio con cui Mario Rui ha salutato Napoli dopo la risoluzione con il club di Aurelio De Laurentiis: "Non è mai facile trovare le parole giuste per salutare una città, una squadra e dei tifosi che sono stati una parte così importante della mia vita. A Napoli ho vissuto momenti indimenticabili: le vittorie, le sfide, l'abbraccio della gente e la passione di un popolo unico. A voi tifosi, il mio grazie di cuore per il supporto incondizionato, sia nei momenti di gioia che in quelli difficili. Alla società, ai miei compagni e a tutto lo staff, - continua - grazie per la fiducia e per avermi fatto sentire parte di una grande famiglia. Porterò sempre Napoli e il Napoli nel cuore. È tempo di voltare pagina, - ha poi aggiunto l'ex Roma - ma non dimenticherò mai tutto ciò che questa maglia ha rappresentato per me. Grazie di tutto. Forza Napoli sempre!".



Mario Rui, il messaggio della moglie: "Napoli è stata casa, città unica"

"Napoli non è stata solo una città, ma una casa", si legge sull'account Instagram ufficiale di Renata Goncalves, moglie di Mario Rui. "Qui è nata nostra figlia, un dono speciale che resterà per sempre legato a questa città unica. I nostri figli sono cresciuti tra il calore del popolo, i colori e la magia di Napoli, circondati da un affetto che non ha eguali. Grazie per aver reso questi anni così straordinari, per averci fatto sentire parte di una grande famiglia e per aver accompagnato la nostra storia con amore e rispetto. Napoli non sarà mai solo un luogo: è una sensazione, un'emozione che ci accompagnerà ovunque andremo. Questa città sarà per sempre nel nostro cuore. Con affetto infinito, Renata".



