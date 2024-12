Voci dal Forum: Più di un macigno



Al Maradona arrivano tre punti, che ci regalano ancora una volta la testa della classifica e pesano quanto e più di un macigno





Quanta sofferenza per questa partita contro il Venezia, ma alla fine arrivano i tre punti, che ci regalano ancora una volta la testa della classifica e pesano quanto e più di un macigno. La decide, poi, un giocatore a cui la gente e i compagni vogliono bene, ma che fino a qui pare non essersi distinto per utilità e bravura, tanto da finire in alcune trattative di mercato del mese di gennaio. Il ragazzo è Raspadori. No, non me ne priverei a cuor leggero e per due motivi: 1) sono convinto che sia l'amuleto del Napoli; 2) è bravo e ha il vizio di segnare gol pesanti, storici e si vedano quelli dello scudetto.

La partita. Il Napoli, meglio Conte, presenta un attacco inedito, per me delle meraviglie, ovvero Neres, Lukaku, Kvara. Diciamo che alla prima uscita non è che abbia strabiliato, ma bisogna insistere, ché è destinato ad essere devastante. Il Napoli ha fatto e ha dominato la partita, ma il Venezia è stato un osso duro. Sul finire del primo tempo gli azzurri si procurano un rigore per chiaro fallo di mano in area. Alla battuta va Lukaku e Stankovic, portiere dei lagunari, fa bella figura. Il rigore di Lukaku era completamente sbagliato. Da notare, ad ogni modo, che al 19° Meret era stato prodigioso, parando di piede un tiro ravvicinato. Si va a riposo sullo 0-0. Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo. È il Napoli a fare la partita, ma è un

Venezia da prendere con le pinze. All'80° l'episodio che decide la partita. Cross basso di Neres, deviato da Candela, Raspa, subentrato a Kvara, è rapido ad avventarsi sulla palla, fulminando uno Stankovic fino ad allora strepitoso, con un sinistro potente e chirurgico. È il gol che decide la partita.

Al Maradona di Napoli: Napoli - Venezia 1-0. All'80° Raspadori.

Bene, ora meraviglierò qualcuno, dando la palma di migliore in campo, che per me va a Lukaku. Dopo il rigore mancato, è stato un susseguirsi di botta e risposta fra Lukaku e Stankovic. Per quanto mi riguarda, ho visto un Lukaku in forma, devastante negli spazi, utilissimo nel caricare pubblico e squadra, spaventosamente potente nei duelli di forza. Sarà un bel Lukaku quello che ammireremo da qui alla fine.

Un'ultima cosa. Se si vogliono vincere i contrasti e arrivare primi sulle seconde palle, si prenda esempio da Mc Tominay.

Occhio alla Fiorentina. Pronti alla battaglia, si va in guerra!