Meret: "Bravi a gestire la gara ed avere pazienza"



"Nonostante le tante occasioni create potevamo disunirci ed invece abbiamo mantenuto un grande equilibrio"





Al termine di Napoli-Venezia, il portiere azzurro Alex Meret ha commentato la vittoria contro i lagunari in conferenza stampa: "Bravi a gestire la gara ed avere pazienza. Le cose che stavamo facendo ci avevano portato a creare tanto. La squadra sa quello che vuole e che in ogni momento può segnare e così è stato col gol di Jack. E' stata un'ottima partita, sarebbe meglio chiuderle prima ma anche questi sono ottimi segnali. E' stata una grande vittoria".



Oggi ha vinto la pazienza. "Siamo stati bravi a gestire i momenti nonostante le tante occasioni create potevamo disunirci ed invece abbiamo mantenuto un grande equilibrio che ci ha permesso di trovare il gol. La gestione della gara è stata ottima e dobbiamo continuare così".



Come hai visto Raspadori? "Jack è un giocatore di grandissima qualità e imporante per noi. Non sta trovando molto spazio e non sta giocando nel suo ruolo, ma mette tutto in campo e fuori. E' eccezionale come ragazzo, è importantissimo per noi. Il suo gol è stato un momento di gioia da parte di tutti. E' ovvio che voglia giocare di più, spero che trovi più spazio perché è un giocatore importante per noi".ù



Solidità difensiva è la vostra forza?" E' una grande qualità che abbiamo migliorato ques'tanno. Quando subisce poco riesci anche portare a casa la partite. Siamo soddisfatti, c'è sempre qualcosa da migliorare ma vogliamo continuare ad avere questa solidità".