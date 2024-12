Neres: "Scudetto? Il campionato è lungo"

Interviste29 Dicembre 2024Area Napoli"Posso giocare in entrambe le posizioni, anche se la mia preferita è a destra. Alla fine però l'importante è giocare" Napoli vittorioso contro il Venezia con il risultato di 1-0, a decidere la partita è stato Giacomo Raspadori su assist di David Neres. Un gol che regala agli azzurri l'aggancio all'Atalanta in vetta a quota 41 e che lascia i lagunari al penultimo posto in classifica a due punti dalla zona salvezza.



Vittoria importantissima per i partenopei. Il talentuoso attaccante brasiliano del Napoli, autore dell'assist vincente per Giacomo Raspadori, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Venezia. "Sono bravo sia se gioco a destra che a sinistra? Posso giocare in entrambe le posizioni, ma la mia posizione preferita è a destra, ma alla fine l'importante è giocare".



"Se penso che questa squadra possa arrivare fino alla fine lassù in classifica? Il campionato è lungo, sappiamo di dover migliorare partita dopo partita e andare avanti passo dopo passo", ha riferito l'attaccante azzurro che è stato schierato titolare da parte di Antonio Conte. Il giocatore ha giocato l'intero match mettendo in campo un'altra buonissima prestazione, ora la titolarità di Kvara traballa sempre di più.



