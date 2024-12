Raspadori: "Felicissimo di essere tornato al gol al "Maradona""

Interviste 29 Dicembre 2024 Fonte: TMW



Interviste29 Dicembre 2024TMW"Stiamo lavorando molto bene, la stagione però è lunga. Non dobbiamo distrarci" Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha vinto il premio "Panini Player Of The Match" per la sua prestazione in campo nel match vinto contro il Venezia grazie ad un suo gol.

Il match winner della gara è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria dei suoi, ora al primo posto in classifica: "Sono felicissimo di essere tornato in gol al "Maradona". So che sembra una frase fatta, ma il supporto dei tifosi è fondamentale. C'è stata qualche difficoltà, quindi la vittoria è ancora più preziosa. Giocare qui ti regala sicuramente qualcosa in più. Stiamo lavorando molto bene, la stagione però è lunga. Non dobbiamo distrarci".



