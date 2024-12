Il Napoli passa nel finale e torna primo

Cronaca 29 Dicembre 2024 Fonte: Il Mattino



Al Maradona contro il Venezia ci è voluto il colpo vincente di Raspadori in una partita che sembrava segnata e stregata





Cronaca29 Dicembre 2024Il MattinoAl Maradona contro il Venezia ci è voluto il colpo vincente di Raspadori in una partita che sembrava segnata e stregata Missione compiuta. Aggancio alla vetta. Raggiunta la Dea e chiusura dell'anno con il botto. C'è voluto il Jackpot al Napoli per avere ragione di un Venezia solido, arcigno arroccato e ben messo in campo da Di Francesco che ha provato a mettere il bastone tra le ruote agli azzurri. Ci è voluta la sapienza e la pazienza di Conte che ha attinto a tutto il potenziale in panchina prima di prendersi i tre punti e raggiungere in vetta l'Atalanta a quota 41 in classifica dopo 18 giornate di campionato, ad una sola dalla chiusura del girone di andata. Non erano bastati un rigore di Lukaku neutralizzato da Stankovic ed un palo di Big Rom su cui il portiere pure ha fatto un mezzo miracolo nel primo tempo.



Conte approfitta dello stato post influenzale di Politano per schierare per la prima volta dall'inizio il tridente delle meraviglie composto da Neres, Lukaku e Kvaratskhelia complice anche un avversario come il Venezia che il Napoli vuole aggredire e domare subito. La partenza degli azzurri effettivamente lascia ben sperare. I padroni di casa sono padroni del match. Kvara al quarto d'ora si mette in proprio e con il mancino costringe Stankovic a deviare in angolo. Poi il Venezia ha un acuto: Di Francesco cambia modulo, cerca maggiore densità a centrocampo, si piazza con un 3-5-2 ancora più prudente e i lagunari sfiorano il vantaggio (19') con Yeboah che calcia a botta sicura al termine di un'azione fulminea sulla destra, trovando lo stinco provvidenziale di Meret a negargli il vantaggio. Conte chiede una maggiore rapidità nel palleggio ed anche nel movimento senza palla, provando ad allargare le maglie della difesa veneta. Al 36' gli azzurri beneficiano di un calcio di rigore per fallo di Mano di Idzes su conclusione di Olivera.



Dal dischetto, però, Lukaku si fa parare il penalty da Stankovic (37'). Secondo errore (dopo quello con il Lecce) per il belga dopo 28 centri su 30 conclusioni dagli undici metri. E per poco Oristanio non beffa il Napoli sulla ripartenza: ci pensa il solito Meret anche se l'azione era viziata da un off side rilevato dall'arbitro Cosso (che ha sostituito a inizio gara l'influenzato Marchetti). Nella ripresa Conte chiede ai vari Di Lorenzo ed Anguissa di avanzare il raggio d'azione, piazzandosi in fase di possesso sulla linea degli attaccanti. McTominay invece ha il compito di accompagnare l'azione e magari sfruttare a rimorchio le accelerazioni di Kvara. Lo scozzese rispetta le consegne ma manca sempre l'ultimo aggancio. Ne viene fuori una squadra ancora più a trazione anteriore se possibile. Kvara sfrutta male una sponda di Lukaku (14') consentendo a Stankovic una parata facile facile.



Il Venezia non può fare altro che tenere botta, agire di rimessa ed affidarsi a qualche sortita offensiva come in occsione della punizione di Nicolussi Caviglia che l'ex Juve indirizza in porta e trova i guantoni di Meret. La porta sembra stregata per Lukaku quando il gigante si libera della marcatura e di sinistro esplode un missile terra aria che Stankovic riesce a deviare sul palo (20'). Il Maradona spinge, Big Rom si esalta e ci riprova. Conte si gioca il tutto per tutto, prima inserisce Raspadori (al posto di Anguissa) aumentando ulteriormente il potenziale offensivo azzurro e poi lancia nella mischia anche Politano invertendo gli esterni. È un assedio che alla lunga riesce a scardinare la roccaforte veneta. Ecco il Jack. La sblocca lui. Al volo. Di sinistro, un rigore in movimento su cui stavolta nulla può l'ottimo Stankovic. Un gol che ricorda quello con lo Spezia di due anni or sono. Anche allora nel finale. Quello era l'anno dello scudetto...



