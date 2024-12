Manna: "Danilo lo conosco benissimo ma..."

Interviste29 Dicembre 2024Il Mattino"Non stiamo parlando con la Juve: potremmo intervenire in quella zona del campo se ci saranno le condizioni" «Ieri Conte ha parlato di obiettivi minimi: noi sappiamo benissimo quali seguiamo, un gruppo che fa tanti sacrifici, con la società e con il suo staff. Non possiamo accontentarci e sappiamo cosa poter fare: cerchiamo di battere la strada».



Così Giovanni Manna, che prima di Napoli-Venezia parla a Dazn anche di Calciomercato Napoli: «Gennaio è sempre un mercato complicato, dove è più semplice commettere errori e rompere gli equilibri. Danilo lo conosco benissimo, è un calciatore forte, ma è un tesserato della Juventus. Non stiamo parlando con la società bianconera: potremmo intervenire per quella zona del campo se ci saranno le condizioni».



«Siamo partiti quest'anno con un percorso nuovo e abbiamo consolidato quanto di buono c'era prima.

In questo momento, se vai ad inserire, devi mettere necessariamente qualità. Può mancare qualcosa: se faremo qualcosa, sarà in quelle condizioni. Ci faremo comunque trovare pronti» ha spiegato Manna.



