Napoli-Venezia: i precedenti

Sette vittorie azzurre e sei pareggi nelle sfide finora giocate in Campania





Tra Serie A e Serie B sono 13 i precedenti giocato dalle due squadre in casa del Napoli, terminati con questo bilancio:



VITTORIE NAPOLI: 7 (53,85%) – ultima il 2-0 del 22 agosto 2021 con i gol di Insigne su rig. (N), Elmas (N). L'attaccante del Napoli Osimhen espulso al 23′ del primo tempo per una manata a un avversario.

PAREGGI: 6 (46,15%) – ultimo l'1-1 in Serie B dell'8 maggio 2004 con i gol di Carrera (N) autorete per il Venezia e Dionigi per il pareggio degli azzurri. In Serie A lo 0-0 del 6 dicembre 1964.

VITTORIE VENEZIA: 0 –

GOL NAPOLI: 20 (media 1,54 a partita);

GOL VENEZIA: 6 (media 0,46 a partita).



La prima sfida in assoluto tra le due squadre fu giocata a Venezia e risale al 18 novembre 1928 nel campionato di Serie A 1928-29. Il 2-2 finale siglato dai gol di Pantani (V), Padovan (V), Cassese (N), Fenili (N).



La prima sfida giocata in casa del Napoli è quella del 14 aprile 1929 vinta dagli azzurri per 4-1 con i gol di Buscaglia (N), Sallustro (N), Gorini (V), Sallustro (N), Buscaglia (N).



I precedenti giocati nel mese di dicembre e quelli giocati alla 18° giornata.

In totale Napoli e Venezia si sono affrontate tre volte nel mese di dicembre, gare terminate tutte in parità delle quali 2 in casa del Napoli.



Un precedente giocato alla 18° giornata e anche questo terminato in parità in casa del Venezia.



I precedenti dei due allenatori.

Antonio Conte da allenatore ha sfidato solo una volta il Venezia quando era il tecnico dell'Arezzo. Gara di Coppa Italia vinta poi 1-0.



Di Francesco invece da allenatore ha sfidato il Napoli 16 volte e ha ottenuto 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte.



Lo scontro diretto tra i due allenatori vede in vantaggio Conte con 5 vittorie contro 1, 2 i pareggi.