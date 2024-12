Napoli-Venezia: arbitra Marchetti

Direzione di gara numero 39 in carriera in Serie A per Matteo Marchetti, la settima nel campionato in corso.



Gli assistenti saranno Raspollini e Palermo; il quarto uomo Cosso, mentre al VAR ci sarà Nasca, supportato all'AVAR da Paterna.



Soltanto Inter (sei) e Fiorentina (quattro) hanno vinto più partite rispetto ai successi collezionati dal Napoli (tre) con Matteo Marchetti come arbitro nelle sfide di Serie A.



Dopo aver vinto le prime tre gare di Serie A con Matteo Marchetti come arbitro, il Napoli ha registrato un pareggio e una sconfitta nelle ultime due gare nella massima serie sotto la sua direzione.



Il Venezia ha giocato solo due partite in Serie A con Matteo Marchetti come arbitro registrando un successo (in casa contro il Genoa) e una sconfitta (in trasferta contro l'Inter).



