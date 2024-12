Di Francesco: "Vogliamo fare grande prestazione"

Interviste 28 Dicembre 2024 Fonte: Venezia FC



"Sarà fondamentale mantenere equilibrio nei diversi momenti della gara, inclusi quelli difficili, come contro il Cagliari"





Interviste28 Dicembre 2024Venezia FC"Sarà fondamentale mantenere equilibrio nei diversi momenti della gara, inclusi quelli difficili, come contro il Cagliari" Alla vigilia della giornata 18 del campionato di Serie A Enilive 2024/25, che vedrà il Venezia affrontare il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona domani alle ore 15:00, il tecnico arancioneroverde Eusebio Di Francesco ha analizzato il momento della squadra e l'avversario.



“Stiamo lavorando intensamente con lo staff, la squadra e la società per consolidare il concetto di spirito battagliero che deve accompagnarci sempre, perché rappresenta la mentalità che ogni giocatore dovrebbe avere.

Domani affronteremo il Napoli, una squadra di vertice, in un contesto non facile, dove sarà fondamentale non perdere questa determinazione. È normale che durante la partita emergano le abilità individuali, ma non possiamo prescindere da questo spirito combattivo, che deve andare di pari passo con l'equilibrio su cui stiamo lavorando.



Il Napoli sta seguendo un percorso chiaro, guidato da un allenatore determinato e vincente. Conosco bene Antonio Conte e so che curerà ogni dettaglio, noi dobbiamo fare altrettanto. Affrontare una sfida così difficile rappresenta un'opportunità per metterci alla prova e proseguire il nostro percorso di crescita, che passa necessariamente attraverso partite come questa.



Scenderemo in campo con l'intenzione di fare una grande prestazione, come abbiamo già dimostrato in altre occasioni, puntando però anche al risultato. Sarà fondamentale mantenere equilibrio nei diversi momenti della gara, inclusi quelli difficili, come accaduto contro il Cagliari. Non dobbiamo lasciarci trascinare da pensieri negativi, perché ci saranno momenti favorevoli e altri meno, e su questo aspetto stiamo crescendo.



Non dobbiamo mai perdere l'umiltà nel lavoro quotidiano e la consapevolezza che i risultati positivi devono essere uno stimolo per continuare a migliorarci, senza mai abbassare la guardia. Domani vi assicuro che sarà una partita tosta e difficile".



