Si è fermato Politano, a rischio per il Venezia

Cronaca 27 Dicembre 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Cronaca27 Dicembre 2024Corriere dello SportL'esterno azzurro, ha spiegato il Napoli, ha un "leggero stato influenzale" e quindi è rimasto a casa Problemi per il Napoli di Antonio Conte a due giorni dalla partita casalinga con il Venezia di domenica pomeriggio: Matteo Politano non ha partecipato oggi all'allenamento, fermato da un malanno di stagione. L'esterno azzurro, ha spiegato il Napoli, ha un "leggero stato influenzale" e quindi è rimasto a casa. Le condizioni di Politano verranno verificate tra sabato e domenica per decidere se può partecipare o meno al match. Conte è già alle prese con l'assenza di Buongiorno in difesa.