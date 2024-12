Voci dal Forum: Albatros



Cronaca21 Dicembre 2024Forum SoloNapoli - DarioBisogna essere onesti, e dire che a Genova sono tre interventi super di Meret che salvano il risultato

Dopo il primo tempo dove si è visto il miglior Napoli della stagione, ci si aspettava un secondo tempo tranquillo, sulla falsariga del primo, una sorta di formalità. Non è stato così, anzi si è sofferto più del dovuto e, alla fine, il risultato è stato salvato da Meret, che, per quanto mi riguarda, è il miglior portiere italiano e solo tanta incompetenza, ma veramente tanta, può discuterlo. Si portano via, quindi, da Marassi tre punti preziosi, che ci consentono, al momento, di comandare la classifica. In seguito si vedrà.

La partita. Come annunciato da Conte in conferenza, Giovanni Gesù sostituisce l'infortunato Buongiorno, quindi solita formazione con Neres al posto di Kvara non ancora al meglio.

Si parte ed è subito Napoli. Corsa, fraseggio, determinazione, riaggressione e quant'atro. Il malcapitato Genoa è frastornato, tramortito e prima della mezz'ora è già sotto di due reti. Il pubblico rossoblu sugli spalti teme la goleada, ma il primo tempo si chiude solo, si fa per dire, sul 2-0 per il Napoli, che è apparso molto somigliante a quell'Inter scudettata di Conte.

Secondo tempo. È un altro Genoa che scende in campo, molto più determinato e cazzimmoso. Meret subito si deve produrre in un super intervento su Pinamonti. Di lì a poco lo stesso Pinamonti lo punisce, grazie a una leggerezza di Anguissa, anche oggi fra i migliori in campo. Il Genoa accorcia e riapre la partita. Ora ci crede. Sarà una lotta furiosa fino alla fine con tanta, inimmaginabile sofferenza. Alla fine, bisogna essere onesti, e dire che sono tre interventi super di Meret che salvano il risultato. C'è da dire, però, che super Meret, negli ambienti frequentati da competenti, conosciuto come Albatros, para per il Napoli. È lì per questo e cominciate a farvene una ragione.

Al Marassi di Genova: Genoa - Napoli 2-0. Marcatori: 15° Anguisss; 23° Rrahmani; 51° Pinamonti.

Per quanto riguarda i singoli, tutti bravi, ma indubbiamente Albatros il migliore.

Ci continui così. Manca ancora poco, poi scenderàbin campo la squadra progettata da Conte.

Occhio al Venezia. Rispetto, furia agonistica e determinazione.