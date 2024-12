Manna: "Interesse per Pellegrini? Fantasie giornalistiche"

Interviste21 Dicembre 2024Area Napoli"Rinnovo Meret? Stiamo lavorando con Alex, siamo in una fase di pianificazione. Siamo fiduciosi e ottimisti." Il Napoli impegnato nella gara contro il Genoa valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Giovanni Manna, direttore sportivo della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della gara che si disputerà allo stadio Marassi di Genova.



Il mercato di gennaio è ormai alle porte. Le parole di Manna: "Tutte le partite sono difficili, i punti vanno sudati in campo. Nessuno ci regalerà nulla, dobbiamo prenderci la vittoria con ferocia. Cosa farà il Napoli sul mercato? Gennaio è un mercato particolare, si rischia anche di fare dei danni. Se ci saranno opportunità le coglieremo, siamo concentrati e attenti. Bisogna preservare l'integrità del gruppo".



Manna ha poi aggiunto: "L'interesse per Pellegrini della Roma? Sono solo fantasie giornalistiche, è un calciatore di un'altra squadra. Ci godiamo i nostri calciatori".



"Rinnovo Meret? Stiamo lavorando con Alex, siamo in una fase di pianificazione. Siamo fiduciosi e ottimisti. Stesso discorso vale per Olivera", ha riferito il dirigente del club partenopeo che si è detto fiducioso in merito ai due rinnovi.



