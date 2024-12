Genoa-Napoli: le probabili formazioni

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 17ª giornata di Serie A, prevista la trasferta contro il Genoa di Patrick Vieira. I rossoblu, 13esimi in classifica, sono ancora imbattuti dall'arrivo del nuovo tecnico, ma gli azzurri vogliono dare seguito all'ottimo successo contro l'Udinese e tenere il passo dell'Atalanta capolista. Per la seconda volta senza Buongiorno, dopo il ko di Verona alla prima di Serie A, il Napoli dovrà soprattutto reinventarsi difensivamente contro una squadra che tuttavia crea poco. Discorso diverso per Kvaratskhelia, che potrebbe recuperare ed è stato comunque sostituito bene da David Neres.



Le ultime sul Napoli

In settimana sono giunte pessime notizie da Castel Volturno: si è infortunato Buongiorno, che ne avrà per un po' mentre si sono rivisti in gruppo Mazzocchi e Kvaratskhelia. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo e Olivera sulle corsie laterali, al centro a fare coppia con Rrahmani c'è Juan Jesus, preferito a Rafa Marin come detto da Conte in conferenza. A centrocampo insieme a Lobotka e McTominay dovrebbe farcela Anguissa dopo uno stato influenzale. Annunciata la convocazione di Kvaratskhelia che però andrà solo in panchina, quindi in attacco si va verso la conferma del tridente Politano-Lukaku-Neres.



Le ultime sul Genoa

Mister Vieira confemerà il 4-3-3 con cui è ancora imbattuto dal suo arrivo a Genova. Tra i pali Leali è avanti nelle gerarchie rispetto all'ex Gollini, linea difensiva composta da Bani e Vasquez in mezzo con Sabelli (in pole su Vogliacco) e Martin ai lati. In cabina di regia c'è Badelj coadiuvato da Thorsby e Frendrup, a guidare l'attacco sarà ancora Pinamonti, a suo supporto Miretti e l'azzurro in prestito Zanoli.



Stadio Luigi Ferraris (Genova), sabato 21 dicembre ore 18:00



GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Patrick Vieira

Ballottaggi: Sabelli-Vogliacco 55-45%, Miretti-Vitinha 60-40%

Indisponibili: Ahanor, De Winter, Ekhator, Malinovskyi, Messias



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Neres-Kvaratskhelia 70-30%

Indisponibili: Buongiorno, Mazzocchi.