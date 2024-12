Genoa-Napoli: arbitra La Penna

Cronaca 21 Dicembre 2024



Direzione di gara numero 77 per il fischietto romano in Serie A, la sesta in questo campionato





Cronaca21 Dicembre 2024SSC NapoliDirezione di gara numero 77 per il fischietto romano in Serie A, la sesta in questo campionato Federico La Penna della sezione di Roma 1 dirigerà Genoa-Napoli; i suoi assistenti saranno Mondin e Vecchi, Perenzoni quarto uomo. Al Var ci sarà Doveri, Avar affidato a Chiffi.



Direzione di gara numero 77 per Federico La Penna in Serie A, la sesta in questo campionato.



Sono tre i precedenti del Genoa con Federico La Penna a dirigere la sfida in Serie A: una vittoria e due pareggi, incluso quello nell'ultimo precedente (1-1 vs Sampdoria, 1° novembre 2020).



Il Napoli è la squadra arbitrata più volte (13) in Serie A da Federico La Penna e che ha vinto più match (otto) nella competizione con questo arbitro; nell'unico precedente in questo torneo, i partenopei hanno battuto il Cagliari in trasferta (4-0, 15 settembre 2024).



