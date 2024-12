Viera: "Siamo pronti a una sfida complicata"

Interviste19 Dicembre 2024Si Gonfia La Rete"Sabato giocheremo contro il Napoli di Conte, una squadra che cercherà di vincere il campionato" Patrick Viera, tecnico del Genoa, a due gironi dalla gara di Serie A contro il Napoli, é intervenuto in conferenza stampa. Il mister francese ha soffermato l'attenzione sia sulla sfida contro i partenopei, che sul cambio di proprietà del grifone.



Queste le sue parole: “Sabato giocheremo contro una squadra che cercherà di vincere il campionato. Quando vedi la squadra e l'allenatore che hanno, loro giocano per vincere il campionato. Sarà una partita difficile ma noi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e saremo pronti per questa sfida.



Il nuovo presidente lo abbiamo incontrato stamattina. E' una giornata importante per la società. Questo porterà stabilità ed è una cosa molto positiva per tutti i tifosi del Genoa e lavorano in società. I giocatori l'hanno preso bene perché ancora una volta porta stabilità ed è importante per chi lavora per il Genoa. Detto ciò noi siamo professionisti e il lavoro ogni giorno non cambia.

La stabilità e la tranquillità che cerchiamo fuori dal campo, ce l'abbiamo anche sul terreno di gioco. Ripeto, è una cosa positiva per la società. Ora noi in campo dobbiamo fare quello che dobbiamo per ritrovare questa stabilità in campo”.



