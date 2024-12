Anguissa si allena a parte



Cronaca 18 Dicembre 2024 Fonte: web



A frenarlo un leggero stato influenzale che lo staff del Napoli monitorerà nelle prossime ore





Cronaca18 Dicembre 2024webA frenarlo un leggero stato influenzale che lo staff del Napoli monitorerà nelle prossime ore

Già alle prese con l'infortunio del difensore Alessandro Buongiorno (c'è in pole Juan Jesus per sostituirlo nei prossimi match), a tre giorni dalla trasferta di campionato a Marassi contro il Genoa c'è ora André-Frank Anguissa a tenere con il fiato sospeso il Napoli di Antonio Conte, secondo in classifica dietro all'Atalanta.



Anguissa, lavoro personalizzato

Il 29enne centrocampista camerunense, che nell'ultima partita vinta per 3-1 sul campo dell'Udinese ha trovato la via della rete dedicando poi il suo gol a un piccolo tifoso azzurro, oggi non si è allenato con i compagni ma si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato in palestra. A frenarlo un leggero stato influenzale che lo staff del Napoli monitorerà nelle prossime ore.