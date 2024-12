McTominay: "Scegliere Napoli è stato semplice"

Interviste18 Dicembre 2024Corriere dello Sport"Amo questo posto, i tifosi, i miei compagni, ed è un piacere stare con Gilmour ogni giorno piuttosto che vederlo solo in nazionale" Tra passato e presente, Scott McTominay è tornato a parlare della sua scelta di sposare il progetto del Napoli di Antonio Conte, dopo essere cresciuto e maturato tra le fila del Manchester United. Dall'ultima chiacchierata con Ten Hag alla firma con il club di Aurelio De Laurentiis, fino ad arrivare all'amore per la città partenopea.



Nel corso di un'intervista concessa alla BBC, Scott McTominay ha nuovamente spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere Napoli, dopo 22 anni vissuti con i colori del Manchester United: "È stata una decisione importante, sicuramente, ma anche semplice. Pensando ai tifosi, all'allenatore, alla squadra, ho visto nel Napoli un'opportunità e ho accettato senza guardarmi indietro. Non avrò mai rimpianti nella mia vita, quando voglio fare qualcosa è fatta, nulla mi trattiene. Amo questo posto, - ha aggiunto lo scozzese - i tifosi, i miei compagni, ed è un piacere stare con Gilmour ogni giorno piuttosto che vederlo solo in nazionale. Ci siamo aiutati molto a vicenda".



Per McTominay, non è stato certo facile separarsi dal Manchester United, il club che gli ha cambiato la vita e gli ha consentito di diventare un calciatore professionista. Alla BBC, il classe '96 ha raccontato i giorni che hanno preceduto l'addio ai Red Devils, allora allenati dall'olandese Erik Ten Hag: "Avevo parlato con Ten Hag, mi aveva spiegato la situazione legata al club e io gli avevo risposto che dovevo pensare solo alla mia carriera. Quella di separarsi è stata una scelta presa di comune accordo. Dovevo guardare al top e seguire il mio istinto senza farmi frenare da altri fattori. Amo lo United da morire, - ha precisato - è stata la mia vita per 22 anni e quando sono andato via ho salutato tutti e non è stato facile dire addio. Ma ora sono qui e mi sto divertendo molto. Conoscevo la situazione legata al Fair Play Finanziario - ha poi sottolineato McTominay - e so bene che per i club non è mai semplice prendere una decisione sui giocatori cresciuti nel vivaio. Ma io non ho mai pensato a questo, da quando ho saputo del Napoli il mio unico pensiero era solo quello di venire qui, conoscere i tifosi, l'allenatore e sperare di far bene".



