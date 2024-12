HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Il Napoli fa festa a Pietrarsa

Cronaca 17 Dicembre 2024 Fonte: Mediaset



Al Christmas Party erano presenti oltre 600 invitati. A fare da padrone di casa il presidente Aurelio De Laurentiis (VIDEO)





C'erano oltre 600 invitati al Christmas Party del Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Portici. A fare da padrone di casa ovviamente il presidente Aurelio De Laurentiis, che per l'occasione ha scritto e letto una lettera: "Ho sentito un bellissimo monologo recitato da una bellissima attrice che ringrazio, però vorrei dire a tutti voi e soprattutto a lei che nel '700 e nell'800 Milano e Roma non esistevano, esisteva Napoli - ha detto il numero uno azzurro - Napoli era la vera protagonista del mondo occidentale. Stiamo cercando di riportare Napoli alla sua realtà unica oltre a quello che stiamo cercando di fare con il calcio dove per 14 anni siamo stati gli unici del campionato italiano a giocare sempre a livelli europei. Poi abbiamo avuto un anno disgraziato e vabbè, amen, quello è un altro capitolo su cui mi intratterrò tra due-tre anni quando l'avrò digerito. Però devo dire che Napoli è una realtà unica, inimitabile. Forza Napoli sempre!".







"Per me si tratta del mio primo Natale a Napoli, è il mio primo Natale con la mia nuova famiglia del Napoli, per me è una grande emozione e orgoglio - le parole del tecnico Antonio Conte - Sono felicissimo di vivere quest'esperienza bellissima in questa città che ha tutto. Conte ha anche ricevuto dalle mani di Stefano Ceci una statua raffigurante Diego Maradona.



