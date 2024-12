Buongiorno si è infortunato

Cronaca 16 Dicembre 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Il difensore degli azzurri, dopo una caduta in allenamento, ha riportato una frattura ai processi inversi di due vertebre lombari





Cronaca16 Dicembre 2024Corriere dello SportIl difensore degli azzurri, dopo una caduta in allenamento, ha riportato una frattura ai processi inversi di due vertebre lombari Brutte notizie in casa Napoli: Alessandro Buongiorno si è infortunato in allenamento. Il difensore degli azzurri, dopo una caduta, ha riportato una frattura ai processi inversi di due vertebre lombari.



Infortunio Buongiorno: il bollettino del Napoli

Questo il bollettino medico pubblicato dal Napoli: "Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione". L'ex Torino finora aveva giocato da titolare e senza mai essere sostituito tutte le partite in campionato, tranne la prima contro il Verona.



Brutte notizie in casa Napoli: Alessandro Buongiorno si è infortunato in allenamento. Il difensore degli azzurri, dopo una caduta, ha riportato una frattura ai processi inversi di due vertebre lombari.Infortunio Buongiorno: il bollettino del NapoliQuesto il bollettino medico pubblicato dal Napoli: "Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione". L'ex Torino finora aveva giocato da titolare e senza mai essere sostituito tutte le partite in campionato, tranne la prima contro il Verona.