Cronaca 14 Dicembre 2024 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Le prossime tre partite sono quelle che certificheranno che ce la giocheremo fino alla fine





A mio modo di vedere e non temo di sbagliare, questa è la partita della svolta. Le prossime tre, da giocare con la stessa ferocia agonistica e la stessa determinazione, sono quelle che certificheranno che ce la giocheremo fino alla fine. Gli scontri diretti, che giocheremo quasi tutti al Maradona, saranno la Cassazione. Ci sono tre cose da tenere in ferma considerazione:1) il Napoli deve uscire dall'equivoco Politano; 2) al mercato di gennaio urgono un centrale difensivo, un esterno basso e un centrocampista; 3) sarà determinante la condizione atletica in febbraio, marzo e, soprattutto aprile. Riguardo al primo punto, è bene che Conte si metta in testa che l'attacco Neres, Lukaku, Kvara è devastante per la serie A. Politano terzino può essere preso in considerazione a partita in corso e quando occorre mantenere il risultato. Un attacco del genere non ce l'ha nessuno in serie A. Gennaio e il suo mercato servono per allungare la panchina quantitativamente e qualitativamente. Febbraio marzo ed aprile è il periodo in cui le nostre avversarie e concorrenti saranno impegnate nelle varie coppe. La riserva d'energia farà la differenza. Dormo tranquillo, ché mister conte nel campo ha il meglio. Sono decisamente ottimista.

Brevemente la partita. A Udine, faccio fatica a capire il perché,solitocclima ostile. Il Napoli non è per nulla intimorito e si crea subito un'azione sprecata da Neres. Ritmo sostenuto. Intorno al 20° Udinese inopinatamente in vantaggio su rigore, che è già tanto definirlo rigorino. Lobo al limite dell'area intercetta con un braccio che aveva portato a protezione della faccia. Arbitro e VAR non hanno voluto saperne, e ti pareva. Meret para anche questo e ribatte. La ribattuta, è sfortunato, finisce sui piedi di chi l'aveva calciato, che non ha difficoltà a depositare in rete. Peccato! Si lotta sempre su ritmo sostenuto. Il primo tempo si chiude con l'Udinese in vantaggio.

Secondo tempo. L'Udinese cala e il Napoli sale. Al 50° pareggia con Lukaku, che semina la difesa friulana in velocità e a sportellate, depositando in rete. C'è solo il Napoli in campo. Al 76° passa in vantaggio su splendida e devastante azione di Neres, che costringe Giannetti a depositare nella propria rete. Quattro minuti dopo Anguissa, oggi migliore in campo, su servizio del Cholito, subentrato a Lukaku, si presenta tutto solo in area e segna la rete che sigilla il risultato.

Udinese - Napoli 1-3. E

Grandissima partita di Neres e strabiliante quella di Anguissa. Tutti al di sopra della sufficienza. Solo Politano sufficiente. In verità, c'è stato anche chi ha messo sei a Meret, inventandosi che sul rigore aveva messo ka ribattuta centrale. Ma si può? C'è da ridire anche su un rigore? Roba da matti!

Ora, da Napoli a Genova con furore.