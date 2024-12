Di Lorenzo: "Abbiamo vinto su un campo difficile"

Interviste 14 Dicembre 2024 Fonte: TMW



"Sotto casualmente sul rigore, non abbiamo sofferto particolarmente e nella ripresasiamo riusciti a ribaltarla"





Interviste14 Dicembre 2024TMW"Sotto casualmente sul rigore, non abbiamo sofferto particolarmente e nella ripresasiamo riusciti a ribaltarla" Giovanni Di Lorenzo, giocatore del Napoli, per commentare il risultato maturato contro l'Udinese nel sedicesimo turno di Serie A.



Siete ripartiti:

"Sì era importante, abbiamo lavorato tanto questa settimana per reagire in maniera positiva, siamo contenti di aver vinto su un campo difficile contro un'Udinese sempre difficile da affrontare".



Cosa vi ha detto Conte negli spogliatoi?

"Sicuramente il secondo tempo è stato più positivo del primo, ma non avevamo fatto un cattivo primo tempo, ero convinto che saremmo tornati in partita con il passare dei minuti e abbiamo trovato le trame per farlo".



Sofferenza nel primo tempo?

"Ci siamo ritrovati sotto un po' casualmente sul rigore, però non abbiamo sofferto particolarmente, nella ripresa invece siamo riusciti a ribaltarla".



Notiamo da tempo che il Napoli sia arbitrato non come una grande:

"Non saprei, non so che dirle".