Interviste14 Dicembre 2024TMW"Partite come quelle di oggi ce le dobbiamo andare a prendere, non ci regala niente nessuno" Queste le parole del tecnico del Napoli Antonio Conte, che ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-3 della sua squadra contro i friulani al Bluenergy Stadium di Udine, match valido per la 16° giornata della Serie A Enilive 2024/2025. Di seguito l'intervista.



Ci racconta cosa ha detto ai suoi ragazzi durante l'intervallo? “Non dobbiamo farci confondere dal risultato. Siamo stati in controllo dal primo minuto. Non è che sia cambiato chissà che cosa tra primo e secondo tempo. La gara l'abbiamo disputata con personalità dall'inizio. Dobbiamo continuare su questa strada”.



Neres è riuscito a fare un'ottima prestazione e l'abbraccio che gli hai dato alla fine sembra racchiudere la tua soddisfazione per la prestazione del ragazzo? “Si, come ho detto anche nel pre partita. Lui si allena da tempo con noi ed ero molto tranquillo perché sapevo di avere a disposizione un giocatore forte che è cresciuta tanto negli ultimi mesi, anche a livello fisico e di fase difensiva. Oggi per noi è un giocatore importante ma come ho detto, noi alleniamo il collettivo e tutta la squadra deve muoversi come un unico spartito”.



Il bilancio dopo questi mesi cosa le fa dire? “Stiamo lavorando tanto con i ragazzi. Abbiamo la fortuna di avere dei calciatori di grande disponibilità e questo è importante. È iniziato un percorso da 5 mesi e quello che possiamo fare noi col lavoro è accorciare questo percorso, andando avanti su quello che stiamo facendo senza avere paura di niente e di nessuno. Partite come quelle di oggi ce le dobbiamo andare a prendere, non ci regala niente nessuno”.



