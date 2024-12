Neres: "Contento di aver aiutato la squadra"

Interviste 14 Dicembre 2024 Fonte: TMW



"Voglio farmi trovare pronto anche di testa ogni volta che vengo chiamato in causa dal Mister"





Interviste 14 Dicembre 2024 TMW

Queste le parole dell'esterno dei partenopei David Neres, che ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-3 del Napoli contro i bianconeri al Bluenergy Stadium di Udine, match valido per la 16° giornata della Serie A Enilive 2024/2025.



Di seguito l'intervista:

Quanto sei felice di essere stato così decisivo in questa gara?

“Molto contento di aver aiutato la squadra ma l'importante era prendere i 3 punti”.

Credi che questa gara possa rappresentare una svolta per la tua stagione?

“No, non credo. Semplicemente voglio farmi trovare pronto anche di testa ogni volta che vengo chiamato in causa dal Mr”.



